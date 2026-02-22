Beşiktaş-Göztepe maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde oynanan son maça göre 2 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu görev bekledi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, geçen hafta RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynanan ve 3-2 kazanılan lig maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Yalçın, savunmanın ortasında kadroda yer almayan Tiago Djalo'nun yerine Emirhan Topçu'yu görevlendirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, orta sahada Wilfred Ndidi'ye formayı teslim etti. Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan El Bilal Toure'nin yerine sol açıkta Junior Olaitan'a görev verdi.

Djalo, ağrıları nedeniyle kadroda yok

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Tiago Djalo, Göztepe maçının kadrosunda yer almadı.

Sol hamstring kasında ağrısı olan Djalo'nun İzmir ekibine karşı oynanan maçta "riske edilmediği" öğrenildi.

Junior Olaitan, eski takımına karşı ilk 11'de

Beşiktaş'ta Junior Olaitan, eski takımı Göztepe'ye karşı maça ilk 11'de başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların ara transfer döneminde İzmir ekibinden renklerine bağladığı 23 yaşındaki futbolcuya ilk 11'de şans verdi.

Olaitan, Beşiktaş formasıyla 2'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 3 maçta görev yaptı.

Siyah-beyazlı taraftarlardan kaleci Ersin'e destek

Maç öncesindeki ısınma bölümünde siyah-beyazlı taraftarlar, kaleci Ersin Destanoğlu'nu tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Tribünlerin desteğini karşılıksız bırakmayan Ersin, alkışlarla taraftarlara karşılık verdi.

Taraftardan maça yoğun ilgi

Beşiktaşlı taraftarlar, Göztepe ile oynanan zorlu karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar tribünleri büyük ölçüde doldururken maçtan önce yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.

Göztepeli futbolseverler de kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.

Sepp Piontek unutulmadı

A Milli Futbol Takımı ve Bursaspor'un eski teknik direktörlerinden 85 yaşında vefat eden Sepp Piontek, unutulmadı.

Tüpraş Stadı'ndaki Göztepe karşılaşmasının öncesinde Alman teknik adam için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.