Kartal, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında mücadele ettiği Göztepe'yi 4-0'lık skorla mağlup etti. Siyah-beyazlılarda, bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 12 maç oldu. Bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Konyaspor, Başakşehir ve Göztepe'yi yenen Sergen Yalçın'ın öğrencileri; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor ile de berabere kaldı.
Beşiktaş, bu karşılaşmayla ayrıca Göztepe'yi geçerek 4. sıraya yükseldi.
Kartal, ligde gelecek hafta deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. - İSTANBUL