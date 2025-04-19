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Beşiktaş, Göztepe'yi 1-0 Önde Tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Göztepe - Beşiktaş maçında, konuk takım Beşiktaş 10. dakikada Rafa Silva'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ozan Ergün, Deniz Caner Özaral, Murat Temel

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, İsmail Köybaşı, Dennis, Doğan Erdoğan, Ogün Bayrak, Tijanic, Emerson, Romulo

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu

Gol: Dk. 10 Rafa Silva ( Beşiktaş )

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

10. dakikada Beşiktaş, öne geçti. Ceza sahası yayı önünde topla buluşan Oxlade-Chamberlain'in ara pasında Rashica, savunma arkasına kaçtı. Ceza sahası sağ çaprazından Rashica'nın yerden çevirdiği topu Rafa Silva ağlarla buluşturdu. 0-1

13. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan Tijanic'in sert şutunda top sol kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.

43. dakikada Göztepe'de Tijanic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Emerson'un kafayla gönderdiği meşin yuvarlak, kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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