Beşiktaş, Göztepe Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Göztepe Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
