Beşiktaş, Göztepe Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için antrenman yaptı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, kondisyon ve taktik üzerine yoğunlaştı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı. - İSTANBUL
