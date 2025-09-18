Haberler

Beşiktaş Göztepe Maçına Hazır

Beşiktaş, Göztepe ile yapacağı maç öncesi son antrenmanını tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe- Beşiktaş mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
