Beşiktaş Göztepe Maçına Hazır
Beşiktaş, Göztepe ile yapacağı maç öncesi son antrenmanını tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe- Beşiktaş mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor