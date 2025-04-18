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Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 32'nci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Göztepe maçı için bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla İzmir'e giderek kampa girecek.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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