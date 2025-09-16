Haberler

Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki çalışmada kondisyon ve taktik ön plandaydı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Dini değerlere hakaret eden Rock grubunun tüm üyeleri tutuklandı

Savunmaları işe yaramadı! Hakim, "Hepiniz tutuklusunuz" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: Önümüzdeki ay açıklayacağız

Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi! 2 bölgeyi işaret etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.