Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki çalışmada kondisyon ve taktik ön plandaydı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
Siyah-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor