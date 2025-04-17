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Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Eski futbolcu Bobo'nun da katıldığı idmanda, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer eşliğinde kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlıların eski futbolcusu Bobo da idmanı izleyip, futbolcularla sohbet etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Göztepe oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İzmir'e gidecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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