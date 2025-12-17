Haberler

Beşiktaş gönüllülerinden Hatay'da depremzede öğrencilere forma

Beşiktaş gönüllülerince başlatılan "Bu Forma Benden Sana Kardeşim" kampanyası kapsamında Hatay'da depremzede öğrencilere siyah-beyazlı forma ve spor malzemesi hediye edildi.

Beşiktaş gönüllülerince başlatılan "Bu Forma Benden Sana Kardeşim" kampanyası kapsamında Hatay'da depremzede öğrencilere siyah-beyazlı forma ve spor malzemesi hediye edildi.

BJK Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu, Perpa Kartalları Beşiktaşlılar Platformu, Hatay Beşiktaşlılar Derneği ve Beşiktaş Jimnastik Kulübünün işbirliğiyle Türkiye-Kore Dostluk Konteyner Kenti'nde Aşağıoba İlkokulu ve Şehit Aydın Özer Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilere Beşiktaş forması ve spor malzemeleri dağıtıldı.

Beşiktaş Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu Başkanı Hacı Demir, etkinlikte, İstanbul, Afyonkarahisar, Mardin ve Ankara'dan sonra Hatay'daki çocuklara ulaşarak forma hediye ettiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hayata yeniden tutunmaya çalışan çocuklara destek vermek, spor sevgisini aşılamak için yanlarında olduklarını belirten Demir, "Beşiktaş Kulübümüzün kuruluş tarihine vurgu yapmak için hedefimiz 1903 forma dağıtmak, şu anda 600 sayısına ulaştık." dedi.

Demir, Hatay'da başarılı 10 öğrenciyi de İstanbul'da ağırlayacaklarını ve Beşiktaş maçını birlikte izleyeceklerini ifade etti.

Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız da kampanya çerçevesinde Hatay'da çocuklara da forma hediye edilmesinden memnun olduklarını kaydetti.

Forma alan öğrencilerden Aleyna Çerçi (10), çok mutlu olduğunu belirterek, etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Salim Taş - Spor
