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Beşiktaş Genel Kurulu'nda Serdal Adalı Oyunu Kullandı

Beşiktaş Genel Kurulu'nda Serdal Adalı Oyunu Kullandı
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Beşiktaş mevcut başkanı ve adayı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların olağan seçimli genel kurulunda oyunu kullandı ve tüm genel kurul üyelerine teşekkür etti.

Beşiktaş mevcut başkanı ve adayı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların olağan seçimli genel kurulunda oyunu kullandı.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşiyor. Siyah-beyazlılarda mevcut Başkan ve adayı Serdal Adalı genel kurulda oyunu kullandı. 7 numaralı sandıkta oy veren Adalı, daha sonra basın mensuplarına konuştu. Serdal Adalı, "Beşiktaş için en hayırlısı neyse o olsun. Güzel günler ileride inşallah. Gelip oy kullanan tüm genel kurul üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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