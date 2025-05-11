Beşiktaş Genel Kurulu'nda Serdal Adalı Oyunu Kullandı

Beşiktaş mevcut başkanı ve adayı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların olağan seçimli genel kurulunda oyunu kullandı.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşiyor. Siyah-beyazlılarda mevcut Başkan ve adayı Serdal Adalı genel kurulda oyunu kullandı. 7 numaralı sandıkta oy veren Adalı, daha sonra basın mensuplarına konuştu. Serdal Adalı, "Beşiktaş için en hayırlısı neyse o olsun. Güzel günler ileride inşallah. Gelip oy kullanan tüm genel kurul üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL