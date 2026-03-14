Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına hazır
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Hazırlık antrenmanı teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Siyah-beyazlı oyuncular, idmanda kondisyon ve taktik çalıştı.
Isınma koşuları ve elle gol atma çalışmasıyla başlayan antrenman, duran top organizasyonlarının ardından taktiksel uygulamalarla sona erdi.
Beşiktaş, Natura Dünyası Gençlerbirliği ile yarın Eryaman Stadı'nda karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak.