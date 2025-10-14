Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 1 saat 20 dakika boyunca yapıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor