Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, üç gün süren iznin ardından antrenmanlara başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, üç günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Isınma koşularıyla başlayan idmanın pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

