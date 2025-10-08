Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, üç günlük iznin ardından antrenman yaparak başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
