Beşiktaş, Gençlerbirliği Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

BEŞİKTAŞ Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde salonda yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda takım, gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
