Beşiktaş, Gedson Fernandes Transferi Hakkında Açıklama Yaptı
Beşiktaş Kulübü, Gedson Fernandes'in transferi konusunda Spartak Moskova ile görüşmelere başlandığına dair çıkan haberleri yalanladı ve taraftarlarını bu tür asılsız haberlere karşı dikkatli olmaya davet etti.
Beşiktaş Kulübü, Gedson Fernandes'in transferi konusunda Spartak Moskova ile görüşmelerin başladığına dair çıkan haberleri yalanladı.
Siyah-beyazlıların sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Spartak Moskova'nın, futbolcumuz Gedson Fernandes'in transferi için görüşmelere başladığıyla ilgili yazılı ve görsel medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.
Taraftarlarımızın bu tür masa başında kurgulanmış haberlere karşı dikkatli olmasını ve itibar etmemesini önemle rica ederiz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor