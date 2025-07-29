Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Transferi İçin Görüşmelere Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, 26 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in Rusya'nın Spartak Moskova takımına transferi için resmi görüşmelere başladığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ, 26 yaşındaki Portekizli orta saha Gedson Fernandes'in transferi için Rusya ekibi Spartak Moskova ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Gedson Carvalho Fernandes'in, Rusya'nın FC Spartak-Moscow JSC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Katy Perry, eski Kanada Başbakanı Justin Tredau ile yemekte görüntülendi

Dünyaca ünlü pop yıldızı, eski başbakan ile akşam yemeğinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serveti saymakla bitmeyen Bülent Ersoy'un peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı

Serveti saymakla bitmiyor, peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.