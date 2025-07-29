Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Transferi İçin Görüşmelere Başladı
Beşiktaş, 26 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in Rusya'nın Spartak Moskova takımına transferi için resmi görüşmelere başladığını duyurdu.
BEŞİKTAŞ, 26 yaşındaki Portekizli orta saha Gedson Fernandes'in transferi için Rusya ekibi Spartak Moskova ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Gedson Carvalho Fernandes'in, Rusya'nın FC Spartak-Moscow JSC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor