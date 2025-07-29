Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Bonservisini Tamamen Aldı

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Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamını Benfica'dan 10 milyon avro karşılığında satın aldığını açıkladı. Fernandes'in bonservisinin yarısı daha önce 6 milyon avro bedelle alınmıştı.

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamının alındığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Şirketimiz, profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan 'Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir kulübümüz ve Benfica arasında yüzde 50-yüzde 50 olarak paylaşılacaktır.' maddesindeki yüzde 50'lik payı Benfica kulübünden 10 milyon avro karşılığında satın almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Siyah-beyazlı kulüp, 26 yaşındaki Gedson Fernandes'in bonservisinin yarısını 2021-2022 sezonu ara transfer döneminde 6 milyon avro bedelle almıştı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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