Beşiktaş, Gedson Fernandes'i Spartak Moskova'ya Transfer Etti

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i Spartak Moskova'ya Transfer Etti
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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transferini KAP'a bildirdi. Transfer bedeli 20.779.220 Euro olarak belirlenirken, ek olarak bonuslar da bulunuyor. Fernandes'e kulüp tarafından teşekkür mesajı gönderildi.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in, FC Spartak-Moscow JSC'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Spartak-Moscow JSC, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 20.779.220 Euro ödeme yapacaktır. Ayrıca kulübümüzle FC Spartak-Moscow JSC arasındaki transfer sözleşmesine göre toplamı 7.272.729 Euro'yu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır" denildi.

Teşekkür mesajı

Beşiktaş, katkılarından dolayı Fernandes'e de teşekkür ederek, şu ifadelere yer verdi:

"2022 yılından bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Gedson Fernandes'e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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