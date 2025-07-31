Beşiktaş, Gedson Fernandes'i Spartak Moskova'ya Transfer Etti

BEŞİKTAŞ, 26 yaşındaki Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in Rus temsilcisi Spartak Moskova'ya transfer olduğunu açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in transferi için Rus ekibi Spartak Moskova ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, oyuncunun kalıcı transferi için 20 milyon 779 bin avro ödeneceği açıklanırken, şarta bağlı 7 milyon 272 bin avro bonusların olduğu duyuruldu.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in, FC Spartak-Moscow JSC'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Spartak-Moscow JSC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 20.779.220 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle FC Spartak-Moscow JSC arasındaki transfer sözleşmesine göre toplamı 7.272.729 Avro'yu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır."

2022 yılından bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Gedson Fernandes'e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.