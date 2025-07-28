Beşiktaş, Gedson Fernandes'i sattı

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i sattı
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Beşiktaş, Gedson Fernandes'i sattı
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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi için Spartak Moskova ile 20 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, bu transfer sonrası Benfica'ya da 10 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi için Spartak Moskova ile 20 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi için Rus ekibi Spartak Moskova ile anlaşmaya vardı.

BENFICA DA KAZANACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi için Spartak Moskova ile 20 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı. Siyah-Beyazlılar Benfica'ya bu transferden sonraki satış maddesi nedeniyle 10 milyon euro bonservis bedeli verecek.

TAKIMIN EN ÇOK KAZANANI OLACAK

Championat'ın haberine göre, Gedson Fernandes, Spartak Moskova'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacak. Gedson bu sözleşme ile takımın en çok kazanan futbolcusu olacak.

BEŞİKTAŞ RAKAMLARI

Beşiktaş'ta geçirdiği 3 sezonda 131 maçta forma giyen Portekizli yıldız, 18 gol ve 16 asist kaydetti. Portekizli orta saha Siyah-Beyazlı ekipte 1 Süper Kupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası kazandı.

Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

20'ye sat 10'u benficaya ver. Kalan 10'un üzerine 10 koy daha kötüsünü al klasik transfer politikası

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