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Beşiktaş, Gaziantep FK'yi 1-0 Önde Bitirdi

Beşiktaş, Gaziantep FK'yi 1-0 Önde Bitirdi
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK ile yaptığı maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Ciro Immobile'nin penaltı golüyle siyah-beyazlılar öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada rakip ceza yayı gerisinde topla buluşan Maxim'in yerden sol köşeye vuruşunu kaleci Mert uzanarak kontrol altına aldı.

21. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Immobile'nin yerden sert şutu yandan auta çıktı.

30. dakikada Immobile'nin kaleci Dioudis'in müdahalesiyle yerde kalması neticesinde VAR tavsiyesiyle inceleme yapıldı. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Ciro Immobile kaleci ve meşin yuvarlağı ayrı köşelere göndererek Beşiktaş'ı öne geçirdi. 0-1

34. dakikada savunma arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya Okereke'nin aşırtma vuruşu yandan dışarı çıktı.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

Gaziantep FK: Sokratis Dioudis, Ertuğrul Ersoy, Bruno Viana, Enric Saborit, Emre Taşdemir, Badou N'Diaye, Kacper Kozlowski, Deian Sorescu, Christopher Lungoyi, Alexandru Maxim, David Okereke

Yedekler: Mustafa Burak, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp, Halil Dervişoğlu, Cyrıl Mandouki, Mirza Cihan, Kenan Kodro, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista (Emirhan Topçu dk. 21), Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Cher Ndour, Ernest Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha, Milot Rashıca, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zainutdinov, Jean Onana, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Giovanni Van Bronckhorst

Gol: Ciro Immobile (dk. 31 pen.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: N'Diaye, Lungoyi, Saborit (Gaziantep FK) Immobile (Beşiktaş) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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