Beşiktaş-Gaziantep FK maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep Fk'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile ligde oynanan son maça göre tek değişiklik yaptı.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadele başlangıcında siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Jota Silva ve El Bilal Toure ilk 11'iyle sahaya dizildi.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Tiago Djalo, David Jurasek ve Devrim Şahin yer aldı.

Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı ve 2-0 kazandığı mücadeleye göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı takımın 53 yaşındaki teknik direktörü Sergen Yalçın, sol bekte David Jurasek'in yerine sakatlığını atlatan Rıdvan Yılmaz'a formayı teslim etti.

Tecrübeli teknik adam, El Bilal Toure'yi ise santrfor bölgesinde görevlendirdi.

Rıdvan Yılmaz ilk 11'e geri döndü

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan sol bek Rıdvan Yılmaz, ilk 11'deki yerine döndü.

Ligde geçen hafta oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinde görev yapamayan 24 yaşındaki sol bekin yerine David Jurasek forma giymişti.

Rıdvan Yılmaz, bir maç aranın ardından Gaziantep FK karşısında sahadaki yerini aldı.

İzinli olan Felix Uduokhai, kadroda yer almadı

Beşiktaş'ta izinli olan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almadı.

Babaannesinin vefatı nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın'dan izin alarak Almanya'ya giden Felix Uduokhai, kırmızı-siyahlı takıma karşı görev yapamadı.

Uduokhai, dünkü antrenmana da katılmamıştı.

Şehit polislerin aileleri, Tüpraş Stadı'nda ağırlandı

Siyah-beyazlı kulüp, şehit polislerin ailelerini Tüpraş Stadı'nda ağırladı.

Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısında şehit olan polislerin aileleri siyah-beyazlı kulübün davetlisi olarak Beşiktaş-Gaziantep FK maçını tribünden takip etti.

Mücadele öncesinde seremoniye iki takım oyuncuları çocuklarla çıkarken saldırıda şehit olanlar ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Faruk Karadoğan için de saygı duruşunda bulunuldu.

Rafa Silva yine yok

Siyah-beyazlı takımda Portekizli oyuncu Rafa Silva, Gaziantep FK maçında da formasından uzak kaldı.

Beşiktaş'ta son dört günde takımla birlikte çalışan Rafa Silva, mücadelenin geniş kadrosunda yer almadı.

Kariyerine siyah-beyazlı takımla devam edip etmeyeceği merak konusu olan 32 yaşındaki oyuncu, ligde Antalyaspor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarının ardından Gaziantep FK müsabakasında da görev yapmadı.

Portekizli futbolcu, son olarak Fenerbahçe derbisinde forma giymişti.

Gaziantep FK ilk 11'i

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep temsilcisi, Beşiktaş karşısında şu 11 ile sahada yer aldı:

Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Abena, Arda Kızıldağ, Perez, Ogün Özçiçek, Camara, Rodrigues, Maxim, Kozlowski, Bayo.