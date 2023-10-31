Beşiktaş, Gaziantep FK galibiyetiyle çıkış arıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında evinde Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek sıkıntılı günlerden çıkış arıyor. Son dönemde istikrarsız bir performans sergileyen siyah-beyazlı takım, eksik oyuncular ve yönetimdeki değişikliklerle mücadele ediyor. Beşiktaş, hem ligde hem de Avrupa'da hedeflerine tutunmak için kritik maçlara çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Gaziantep Fk'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş, sıkıntılı günlerden çıkış arıyor.

Sezona iyi bir başlangıç yapan, ligde ilk 3 maçında mağlubiyet yaşamayan, Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde de elemeleri başarılı bir şekilde geçerek gruplara kalan siyah-beyazlı ekip, son dönemdeki istikrarsız görüntüsüyle sıkıntılı günler yaşamaya başladı.

Süper Lig'de inişli çıkışlı grafik çizen, Avrupa'da galibiyet almakta zorlanan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş görevini bırakırken, yönetim kurulu da olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Bu süreçte teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde hedeflerine tutunmaya çalışan Beşiktaş, Süper Lig'deki son 3 maçında 2 galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. İstanbulspor ile Gaziantep Fk'yi 2-0'lık skorlarla geçen siyah-beyazlı takım, derbi maçında ise Galatasaray'a 2-1 yenildi.

Zirvenin 11 puan gerisinde

Ligde son 7 maçta 3 kez mağlup olan Beşiktaş, lider Fenerbahçe'nin 11 puan gerisinde bulunuyor.

Süper Lig'de 6 galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyetle 19 puan toplayan siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe, Galatasaray ve Yukatel Adana Demirspor ardından 4. sırada yer alıyor.

Eksik oyuncular baş ağrıtıyor

Beşiktaş'ta son dönemdeki en büyük sıkıntı sakat, hasta veya cezalı oyuncuların çokluğu oldu.

Bu nedenle Gaziantep FK maçında 10 oyuncusundan yoksun kalan siyah-beyazlı takımda Rachid Ghezzal da son lig mücadelesinde sakatlandı.

Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl sakatlıkları, Valentin Rosier ile Vincent Aboubakar ise hastalıkları gerekçesiyle Gaziantep FK maçında takımlarını yalnız bıraktı.

Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç ise uzun süreli sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören kaleci Mert Günok da Gaziantep FK maçında görev alamadı.

Siyah-beyazlı ekibin Gaziantep FK ile yaptığı maçta ise Amir Hadziahmetovic gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü.

Yönetim seçim tarihini öne çekti

Taraftarların büyük tepki gösterdiği Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, alınan sonuçların ardından olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı.

İlk kararında kongrenin 10-17 Aralık'ta yapılacağını açıklayan yönetim kurulu, son açıklamasında seçimin 26 Kasım-3 Aralık'ta gerçekleştireceğini bildirdi.

Seçim sürecinde 6 kritik maça çıkacak

Beşiktaş, seçim sürecinde 6 kritik maçta hedeflerine tutunmaya çalışacak.

Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlı ekip, ardından RAMS Başakşehir'i konuk edecek. 13. haftada Yılport Samsunspor deplasmanına çıkacak Beşiktaş, kulüpteki seçim günü olan 3 Aralık'ta ise dış sahada MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, kongre döneminde Avrupa'da da kritik maçlara çıkacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda 3 maçta sadece bir beraberlikle bir puan alabilen siyah-beyazlı takım, 9 Kasım'da Bodo/Glimt ve 30 Kasım'da Club Brugge ile evinde yapacağı karşılaşmalarda alacağı galibiyetlerle Avrupa'da yoluna devam etmeye çalışacak.