Beşiktaş, Gaziantep'i 2-0 Devirdi

(GAZİANTEP) - Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla puanını 59'a yükselterek 4. sıradaki yerini korudu.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan Beşiktaş, 8. dakikada Tiago Djalo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlı ekip, 22. dakikada Asllani'nin penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Gaziantep FK etkili pozisyonlar yakalasa da skoru değiştiremedi. Beşiktaş, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 59'a yükseltti ve 4. sıradaki yerini korudu. Gaziantep FK ise 37 puanla 10. sırada kaldı.

Kaynak: ANKA