Beşiktaş, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı Süper Lig karşılaşması için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışmalarına odaklandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor