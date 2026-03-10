Haberler

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 25. haftada oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisine ait VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 25. haftada oynanan Beşiktaş- Galatasaray derbisinin kayıtlarını açıkladı.

OLAYLI DERBİNİN VAR KAYITLARI

Yapılan paylaşımda Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Leroy Sane'nin gördüğü kırmızı kartta geçen konuşmalar futbolseverlere sunuldu.

İşte o konuşmalar:

VAR: "Ozan hocam."

Hakem: "Efendim Ömer.

"VAR: "Potansiyel ciddi faullü oyun için sana sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Tamam."

Operatör: "Açtım hocam."

VAR: "Temas noktasıyla başlıyorum."

Hakem: "Evet, geldim Ömer. Görüyorum temas noktasını. Tamam benim için. Benim için çok açık, kırmızı kart pozisyon. 10 numara kırmızı kart."

VAR: "Tamamdır."

Cemre Yıldız
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısoner şirmen:

gol önceside aynı pozisyon vardı, onun konuşmaları nerde, gol incelemesi olmadimi?! onunda konuşmalarını göndersenize ve osimhenin zaman geçirmek için düdük sonrası topa vurduğu an, tabi sıkar!!! sen gel kırmızı verildiği pozisyonu yaz birtek.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKral:

keşmerler ilk pozisyon nerede

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

