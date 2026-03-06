Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Haberler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın ısınma koşuları ve taktik çalışmayla sona erdiği bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladığı belirtildi. İdmanın, taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçı, saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan
