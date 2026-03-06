Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın ısınma koşuları ve taktik çalışmayla sona erdiği bildirildi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladığı belirtildi. İdmanın, taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçı, saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Emre Doğan