Beşiktaş, Galatasaray'dan Berkan Kutlu'yu transfer etmek için düğmeye bastı

Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu renklerine bağlamak için harekete geçti. Geçen sezon sarı-kırmızılılar ile 53 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, kısa süre önce Erden Timur ile görüşerek daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istemişti.