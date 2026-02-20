Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes maçının ardından

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunda Anadolu Efes'i 91-82 yenerek finale yükselen Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic, önemli bir işe imza attıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından Sırp çalıştırıcı ile siyah-beyazlı basketbolcu Sertaç Şanlı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takımıyla gurur duyduğunu vurgulayan Alimpijevic, "Yönetim, oyuncular ve teknik heyetle beraber son üç yılda inanılmaz işlere imza atıyoruz. Üç sezondur Türkiye'nin en iyi takımlarından biriyiz. Bundan dolayı çok mutluyum. Kupada üst üste ikinci kez finale çıkmamız büyük bir iş. Üç yıl önce buraya geldiğimizde takım neredeyse küme düşmek üzereydi. Şu an ise Basketbol Süper Ligi'nde zirvede yer alan takımlarla aynı seviyeye geldik. Bir kez daha oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu maçı neredeyse iki kez kazandık. İnandık ve bırakmadık, sonunda da maçı kazandık. Karakterimizi gösterdik." diye konuştu.

Siyah-beyazlı takımın pivotu Sertaç Şanlı'nın performansından övgüyle söz eden Alimpijevic, "Sertaç'ı kadromuza katarak iyi bir hamle yaptık. Onu iyi bir zamanda transfer ettik. Hiçbir zaman Ante Zizic ve Brynton Lemar gibi önemli oyuncuların yokluğu nedeniyle şikayet etmedik, ağlamadık. Milli maçlardan sonra onlar da hazır olacak. Oyuncular Sertaç için boş şut fırsatı oluşturdular. O da gerçekten çok iyi bir maç çıkardı." ifadelerini kullandı.

Sertaç Şanlı: "Bu galibiyet taraftarımıza hediye olsun"

Beşiktaş GAİN'in milli oyuncusu Sertaç Şanlı, galibiyeti siyah-beyazlı taraftarlara armağan ederken, kazanmaları gereken bir finalin olduğunu vurguladı.

Kupada üst üste ikinci kez finale çıkmalarının çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren 34 yaşındaki pivot, "Takıma biraz geç katıldım ama bu formayla tekrar final oynamak güzel bir duygu. Adaptasyon sürecim ve form tutmam biraz uzun sürdü. Dusan ve takım arkadaşlarım durumumu anlıyor. Bana çok yardımcı oluyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Bu galibiyet taraftarımıza hediye olsun ama kazanmamız gereken bir maç daha var." değerlendirmesinde bulundu.

Sertaç Şanlı, takımda olduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini belirterek, siyah-beyazlı ekipte herkesin birbirine yardımcı olduğunu aktardı.