Haberler

Beşiktaş GAİN, Trabzonspor'u 98-84 Yenerek 8'de 8 Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Trabzonspor'u 98-84 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş GAİN, tarihinde ilk kez 8'de 8 yaparak liderliğini sürdürdü. Trabzonspor ise 4. yenilgisini almış oldu.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz

Trabzonspor : Reed 21, Berk Demir 5, Yeboah 11, Hamm 15, Taylor 5, Grant 12, Tinkle 9, İsmail Cem Ulusoy, Ege Arar, Silins 6, Dorukhan Engindeniz

Beşiktaş GAİN: Mathews 12, Berk Uğurlu 9, Morgan 6, Brown 10, Zizic 20, Dotson 8, Kamagate 11, Yiğit Arslan 8, Lemar 14, Canberk Kuş

1. Periyot: 15-31

Devre: 36-50

3. Periyot: 63-78

Beş faulle çıkan: 39.56 İsmail Cem Ulusoy ( Trabzonspor )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Trabzonspor'u 98-84 yendi.

Bu sonuçla tarihinde ilk kez 8'de 8 yapan siyah-beyazlı ekip, liderliğini sürdürdü. Bordo-mavili takım ise 4'üncü yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş GAİN, Berk Uğurlu, Mathews ve Brown'ın isabetli atışlarıyla 7-0'lık seri yakaladı. Trabzonspor, rakibine Hamm ve Berk Demir'le cevap vermek istese de Mathews ve Brown'ın etkili oyunuyla siyah-beyazlılar, ilk 5 dakikayı 14-4 önde bitirdi. Lemar, Dotson ve Yiğit Arslan'ın 3 sayılık atışlarıyla oyunda üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, ilk periyodu 31-15 önde tamamladı.

İkinci periyotta Beşiktaş'ın Zizic ve Yiğit Arslan'la bulduğu sayılara Hamm ve Grant ile karşılık vermeye çalışan Trabzonspor, 17'nci dakikada farkı 10'a indirdi. Beşiktaş, oyunda isabetli atışlarını sürdürerek ilk devreyi 50-36 üstün bitirdi.

Etkili oyununa devam eden siyah-beyazlılar, maçın üçüncü periyodunu 78-63 önde geçti.

Karşılaşmanın son çeyreğinde Tinkle ve Taylor'ın sayılarıyla oyuna ortak olmaya çalışan bordo-mavililer, 34. dakikada farkı tekrar 10 sayıya kadar indirmeyi başarsa da siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 98-84 üstün ayrıldı.

Bu arada, karşılaşmanın en skoreri 21 sayıyla Trabzonsporlu oyuncu Reed oldu.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

Real Madrid'in yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hamle
Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu

Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
Eski eşini yaralayıp, ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Eski eşini dövüp, arkadaşını herkesin gözü önünde hunharca katletti
Galatasaray'a da gol atan Kocaelisporlu Agyei'ye sevgi seli

Galatasaray'a da gol atan Agyei'ye şehirde sevgi izdihamı
Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

Real Madrid'in yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hamle
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Beşiktaş GAİN'den tarihe geçen inanılmaz başlangıç

Beşiktaş'tan ligde tarihe geçen inanılmaz başlangıç
İsrail ateşkese rağmen saldırdı

İsrail'i ateşkes de durduramıyor! Yine saldırdılar
Fenerbahçe'ye kötü haber: Aynı mevkiden 3 oyuncu Avrupa maçında yok

Tedesco düşünceli! Aynı mevkiden 3 isim zorlu maçta yok
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı

Milyonlarca emekliden hükümete kritik çağrı: Bu ivedilikle yapılmalı
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.