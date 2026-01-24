Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş GAİN, Mersinspor'u 84-59 mağlup ederek 3 maçlık aranın ardından galip geldi. Siyah-beyazlı takım, ligdeki 14. galibiyetini elde ederken, Mersinspor 12. yenilgisini yaşadı.
Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar
Beşiktaş GAİN: Mathews 7, Berk Uğurlu 5, Morgan 18, Anthony Brown 6, Kamagate 13, Vitto Brown 8, Thomas 9, Emir Adıgüzel, Lemar 6, Yiğit Arslan 10, Sertaç Şanlı 2
Mersinspor: Olaseni 7, March 24, Leon Apaydın, Cowan 1, White 7, Cobbs 3, Kartal Özmızrak 3, Koray Çekici, Cruz 6, Ergi Tırpancı 2, Chassang 6
1. Periyot: 22-16
Devre: 41-28
3. Periyot: 60-41
