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Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde üçüncü maç yarın oynanacak

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş GAİN, yarın Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Seride durum 1-1.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş GAİN, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakayı Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin ve Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek.

Final serisinin ilk müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 88-80 mağlup etti.

İkinci maçı taraftarı önünde 93-68 kazanan sarı-lacivertli takım, seride durumu 1-1 yaptı.

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, 2025-2026 sezonu şampiyonu olacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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