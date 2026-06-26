Beşiktaş GAİN, EuroLeague'de

EUROLEAGUE, ligin gelecek sezondan itibaren 20 takımla oynanmaya devam edeceğini duyurdu. EuroLeague yönetimi tarafından, Beşiktaş GAİN'in, 20'nci takım olarak EuroLeague'e katılmasına karar verildi.

EuroLeague yönetimi, ligin gelecek sezondan itibaren 20 takımla devam edeceğini açıkladı. Beşiktaş GAİN, Monaco'nun yerine 20'nci takım olarak EuroLeague'e katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı