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Beşiktaş GAİN, EuroLeague'de

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EuroLeague yönetimi, gelecek sezondan itibaren ligin 20 takımla devam edeceğini ve Beşiktaş GAİN'in 20. takım olarak katılmasına karar verildiğini duyurdu.

EUROLEAGUE, ligin gelecek sezondan itibaren 20 takımla oynanmaya devam edeceğini duyurdu. EuroLeague yönetimi tarafından, Beşiktaş GAİN'in, 20'nci takım olarak EuroLeague'e katılmasına karar verildi.

EuroLeague yönetimi, ligin gelecek sezondan itibaren 20 takımla devam edeceğini açıkladı. Beşiktaş GAİN, Monaco'nun yerine 20'nci takım olarak EuroLeague'e katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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