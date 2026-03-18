Beşiktaş GAİN EuroCup Yarı Finale Yükseldi

Beşiktaş GAİN, EuroCup çeyrek finalinde Trento'yu 77-76 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak.

SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

HAKEMLER: Jordi Aliaga, Thomas Bissuel, Sergio Manuel

BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 23, Dotson 3, Kamagate, Berk Ugurlu, Yiğit Arslan 7, Morgan 10, Lemar 2, A. Brown 16, Thomas 3, V. Brown 2, Zizic 11

TRENTO: Steward 29, Jones 4, Niang 3, Jogela 11, Mawugbe 10, Aldridge 5, Jakimovski 1, Bayehe 1, K. Battle 12

1'İNCİ PERİYOT: 17-16

DEVRE: 40-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-57

EuroCup çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş GAİN, evinde Trento ile karşı karşıya geldiği maçtan 77-76 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

Normal sezonu lider tamamlayarak doğrudan çeyrek finale yükselen Siyah-beyazlılar yarı final maçında, yarı finale yükselme başarısı gösteren diğer Türk ekibi Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak. EuroCup'taki 2 temsilcimizi karşı karşıya getirecek mücadelede saha avantajı Beşiktaş GAİN'de olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
