Beşiktaş GAİN EuroCup Yarı Finale Yükseldi
Beşiktaş GAİN, EuroCup çeyrek finalinde Trento'yu 77-76 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak.
SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
HAKEMLER: Jordi Aliaga, Thomas Bissuel, Sergio Manuel
BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 23, Dotson 3, Kamagate, Berk Ugurlu, Yiğit Arslan 7, Morgan 10, Lemar 2, A. Brown 16, Thomas 3, V. Brown 2, Zizic 11
TRENTO: Steward 29, Jones 4, Niang 3, Jogela 11, Mawugbe 10, Aldridge 5, Jakimovski 1, Bayehe 1, K. Battle 12
1'İNCİ PERİYOT: 17-16
DEVRE: 40-32
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-57
Normal sezonu lider tamamlayarak doğrudan çeyrek finale yükselen Siyah-beyazlılar yarı final maçında, yarı finale yükselme başarısı gösteren diğer Türk ekibi Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak. EuroCup'taki 2 temsilcimizi karşı karşıya getirecek mücadelede saha avantajı Beşiktaş GAİN'de olacak.