Haberler

Beşiktaş GAİN Dubai Turnuvasında İlk Maçını Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Dubai Turnuvası'ndaki ilk maçında Bosna Hersek'ten KK Bosna Sarajevo'yu 90-74 yenerek galip geldi. Mücadelede etkili performans sergileyen siyah-beyazlılar, bir sonraki maçında Dubai Basketbol ile karşılaşacak.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Dubai Turnuvası ilk maçında Bosna Hersek takımlarından KK Bosna Sarajevo'yu 90-74 mağlup etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sheikh Saeed Bin Maktoum Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreği 19-19 eşitlikle sona ererken, Beşiktaş GAİN soyunma odasına 42-33 önde gitti.

Üçüncü çeyreği de 67-59 önde bitiren siyah-beyazlılar, salondan 90-74 galip ayrıldı.

Beşiktaş GAİN, organizasyonda yarın saat 21.00'de Dubai Basketbol ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı

Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.