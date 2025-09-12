Beşiktaş GAİN Dubai Turnuvasında İlk Maçını Kazandı

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Dubai Turnuvası ilk maçında Bosna Hersek takımlarından KK Bosna Sarajevo'yu 90-74 mağlup etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sheikh Saeed Bin Maktoum Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreği 19-19 eşitlikle sona ererken, Beşiktaş GAİN soyunma odasına 42-33 önde gitti.

Üçüncü çeyreği de 67-59 önde bitiren siyah-beyazlılar, salondan 90-74 galip ayrıldı.

Beşiktaş GAİN, organizasyonda yarın saat 21.00'de Dubai Basketbol ile karşılaşacak.