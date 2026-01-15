Haberler

Beşiktaş GAİN Fransa deplasmanında galip

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 14. hafta mücadelesinde Fransa'da Cosea'yı 103-99 mağlup etti. Daha önceki periyotlarda üstünlük sağlamayı başaran Beşiktaş, son çeyrekteki başarılı performansıyla maçı kazanmayı bildi.

BEŞİKTAŞ GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 14'üncü hafta mücadelesinde Fransa deplasmanında Cosea'yı 103-99 mağlup etti. Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, ilk periyodu 26-24 önde tamamladı.

Mücadelede devre arasına da 52-50'lik üstünlükle giren Beşiktaş GAİN, üçüncü periyodu 76-76 eşitlikle geçerken, son çeyrekte yükselttiği tempo sayesinde sahadan 103-99 skorla galibiyetle ayrılmayı başardı.

