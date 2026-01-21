Haberler

Basketbol: BKT Avrupa Kupası

Güncelleme:
Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş GAİN, Buducnost VOLI'yi 96-74 skorla yenerek grup aşamasındaki önemli bir galibiyet elde etti. Maçın periyotları 27-11, 49-37 ve 76-54 sonuçlandı.

Salon: BJK GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Robert Vyklicky, Leandro Lezcano, Vassilis Pitsilkas

Beşiktaş GAİN: Mathews 4, Berk Uğurlu 12, Morgan 7, Anthony Brown 11, Zizic 5, Dotson 9, Kamagate 12, Yiğit Arslan 10, Thomas 12, Vitto Brown 14

Buducnost VOLI: Sulaimon 6, Slavkovic 3, Tanaskovic 12, Ferrell 18, Boutsiele 2, Mays 7, Thompson 1, Jovanovic 3, Morgan 1, Kovliar 13, Bouteille 8

1. Periyot: 27-11

Devre: 49-37

3. Periyot: 76-54

Beş faulle çıkan: 31.23 Thompson (Buducnost VOLI)

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 15. haftasında B Grubu'nda Beşiktaş GAİN, sahasında Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını 96-74 yendi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
