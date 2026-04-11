Bahçeşehir Koleji: 87-80
Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni 87-80 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın periyotları 22-12, 47-40 ve 68-60 şeklinde tamamlandı.
SALON: Beşiktaş GAİN
HAKEMLER: Tolga Akkuşoğlu, Duhan Köyiçi, Mehmet Şahin
BEŞİKTAŞ GAİN: Zizic 26, Lemar 13, Dotson 13, Brown 8, Thomas 8, Morgan 7, Berk Uğurlu 6, Yiğit Arslan 6, Canberk Kuş, Vitto Brown.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Homesley 15, Cavanaugh 15, Flynn 12, Hale 10, İsmet Akpınar 8, Göktuğ Baş 8, Furkan Haltalı 7, Ford 3, Mitchell 2, Williams.
