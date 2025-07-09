Beşiktaş GAİN, Anthony Brown ile Anlaştı

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Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Amerikalı oyuncu Anthony Brown ile 2025-26 sezonu öncesinde sözleşme imzaladı. Brown, önceki döneminde Türk Telekom takımında oynamıştı.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Anthony Brown ile sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2025-26 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN Takımımız, Amerikalı kısa forvet Anthony Brown'ı kadrosuna kattı." ifadeleri kullanıldı.

Anthony Brown son olarak Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom'da forma giymişti.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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