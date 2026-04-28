Beşiktaş GAİN: 73-71

İSTANBUL, -

SALON: EKINOX

HAKEMLER: Tomislav Hordov, Marcin Kowalski, Manuel Attard

JL BOURG BASKET: Mcghee 3, Mitchell 9, Moulare 3, Labanca, Mcdowell-White 9, Gach 7, Agee 5, Mbaya, Lindo 2, Kokila 18, Mokoka 17

BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 18, Dotson 6, Sertaç Şanlı, Berk Uğurlu 6, Yiğit Arslan, Morgan 2, Lemar 13, A. Brown 10, Thomas, V. Brown 2, Zizic 14

1'İNCİ PERİYOT: 25-17

DEVRE: 38-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-52

Beşiktaş GAİN, EuroCup final serisinin ikinci maçında Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'la deplasmanda karşı karşıya geldiği maçtan 73-71 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Cosea JL Bourg şampiyon olurken Beşiktaş GAİN EuroCup'a finalde veda etti.

Her iki takımın da özellikle pota altında ürettiği karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk 5 dakikası ev sahibi ekibin 2 sayılık üstünlüğüyle geçildi: 11-9. Ev sahibi takım ilk periyodun bitimine 1.54 kala Mitchell'ın basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 23-13. Bourg ilk periyottan 8 sayı farkla önde ayrıldı: 25-17.

Beşiktaş GAİN 2'inci çeyreğe Jonah Mathews'un 3 sayılık basketinin ardından Berk Uğurlu'nun pota altı basketiyle başladı: 25-22. Siyah-beyazlı ekip 10 sayı geriye düştüğü ilk yarıda bitime 5.19 kala Anthony Brown'ın üç sayılık basketiyle skora dengeyi getirdi: 29-29. Beşiktaş GAİN, ilk yarının bitimine 1.57 kala Brynton Lemar'ın serbest atışlarıyla öne geçti: 35-37. Temsilcimiz soyunma odasına da 40-38 önde gitti.

2'nci yarıya uzunlarıyla pota altında etkili başlayan Beşiktaş GAİN farkı açmaya başladı. Ancak basit top kayıpları yapan siyah beyazılar 3'üncü periyodun bitimine 3.24 kala rakibin skoru 48-48'de eşitlemesine engel olamadı. Büyük çekişmeye sahne olan 3'üncü çeyrek, Agee'nın son saniyedeki 3 sayılık basketiyle 55-52 ev sahibi ekip üstünlüğüyle tamamlandı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçın son periyodunun bitimine 15 saniye kala Mathews'ın 3 sayılık basketiyle skora denge geldi: 71-71. Ancak rakibinin son saniye basketine engel olamayan temsilcimiz maçı 73-71 kaybederek EuroCup'a finalde veda etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı