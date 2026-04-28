Beşiktaş GAİN: 73-71

Güncelleme:
İSTANBUL, -

SALON: EKINOX

HAKEMLER: Tomislav Hordov, Marcin Kowalski, Manuel Attard

JL BOURG BASKET: Mcghee 3, Mitchell 9, Moulare 3, Labanca, Mcdowell-White 9, Gach 7, Agee 5, Mbaya, Lindo 2, Kokila 18, Mokoka 17

BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 18, Dotson 6, Sertaç Şanlı, Berk Uğurlu 6, Yiğit Arslan, Morgan 2, Lemar 13, A. Brown 10, Thomas, V. Brown 2, Zizic 14

1'İNCİ PERİYOT: 25-17

DEVRE: 38-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-52

Beşiktaş GAİN, EuroCup final serisinin ikinci maçında Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'la deplasmanda karşı karşıya geldiği maçtan 73-71 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Cosea JL Bourg şampiyon olurken Beşiktaş GAİN EuroCup'a finalde veda etti.

Her iki takımın da özellikle pota altında ürettiği karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk 5 dakikası ev sahibi ekibin 2 sayılık üstünlüğüyle geçildi: 11-9. Ev sahibi takım ilk periyodun bitimine 1.54 kala Mitchell'ın basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 23-13. Bourg ilk periyottan 8 sayı farkla önde ayrıldı: 25-17.

Beşiktaş GAİN 2'inci çeyreğe Jonah Mathews'un 3 sayılık basketinin ardından Berk Uğurlu'nun pota altı basketiyle başladı: 25-22. Siyah-beyazlı ekip 10 sayı geriye düştüğü ilk yarıda bitime 5.19 kala Anthony Brown'ın üç sayılık basketiyle skora dengeyi getirdi: 29-29. Beşiktaş GAİN, ilk yarının bitimine 1.57 kala Brynton Lemar'ın serbest atışlarıyla öne geçti: 35-37. Temsilcimiz soyunma odasına da 40-38 önde gitti.

2'nci yarıya uzunlarıyla pota altında etkili başlayan Beşiktaş GAİN farkı açmaya başladı. Ancak basit top kayıpları yapan siyah beyazılar 3'üncü periyodun bitimine 3.24 kala rakibin skoru 48-48'de eşitlemesine engel olamadı. Büyük çekişmeye sahne olan 3'üncü çeyrek, Agee'nın son saniyedeki 3 sayılık basketiyle 55-52 ev sahibi ekip üstünlüğüyle tamamlandı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçın son periyodunun bitimine 15 saniye kala Mathews'ın 3 sayılık basketiyle skora denge geldi: 71-71. Ancak rakibinin son saniye basketine engel olamayan temsilcimiz maçı 73-71 kaybederek EuroCup'a finalde veda etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı

Ateşkes var ama İran'a darbeyi başka yerden vurdu
Haberler.com
500

Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu

Ormanlık alandan gelen kötü kokunun altından vahşet çıktı
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Trump'tan Merz'e 'İran' salvosu: Ne konuştuğunu bilmiyor

Trump'tan Avrupa'nın dev ülkesinin liderine ağır sözler
Aracını satarken plakalığın içinde büyü kağıtları buldu

Aracını satarken plakalığın içinde buldu, araştırınca şoke oldu
Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu

Ormanlık alandan gelen kötü kokunun altından vahşet çıktı
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

İşte CHP lideri Özel'in parti grubunda tebrik ettiği bakan
TBMM Genel Kurulu'nda, 'Kahramanmaraş'taki okul saldırısı' tartışıldı

Meclis'te tansiyon yükseldi, hakaretler havada uçuştu