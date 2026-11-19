Beşiktaş Fuzul, EuroLeague'de yarın Partizan deplasmanında sahaya çıkıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Beşiktaş Fuzul, Basketbol Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın TSİ 22.45'te Sırbistan temsilcisi Partizan'a deplasmanda konuk olacak. 12 maçta 6 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 12. sırada yer alan siyah-beyazlılar, averajla 11. sıradaki Partizan karşısında galibiyet arayacak.
Beşiktaş Fuzul, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 13. haftasında yarın Sırbistan temsilcisi Partizan ile deplasmanda karşılaşacak.
Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.45'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde çıktığı 12 karşılaşmada 6'şar galibiyet ve mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 12. sırada yer alıyor.
Ligde aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Partizan ise averajla 11. sırada bulunuyor.
Beşiktaş Fuzul, ligin son haftasında konuk ettiği Real Madrid'i 83-79 yenmişti.
Kaynak: AA