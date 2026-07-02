Beşiktaş, Kassoum Ouattara'yı kadrosuna kattı

BEŞİKTAŞ, Fransız ekibi AS Monaco'dan sol bek Kassoum Ouattara'yı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi konusunda AS Monaco ile anlaşmaya varıldığı ve oyuncuyla 2029-2030 sezonu sonuna kadar geçerli 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Beşiktaş açıklamasında, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kassoum Ouattara'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı