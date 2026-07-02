Haberler

Beşiktaş, Kassoum Ouattara'yı kadrosuna kattı

Beşiktaş, Kassoum Ouattara'yı kadrosuna kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, AS Monaco'dan sol bek Kassoum Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin nihai olduğu açıklandı.

BEŞİKTAŞ, Fransız ekibi AS Monaco'dan sol bek Kassoum Ouattara'yı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi konusunda AS Monaco ile anlaşmaya varıldığı ve oyuncuyla 2029-2030 sezonu sonuna kadar geçerli 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Beşiktaş açıklamasında, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kassoum Ouattara'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir

Türkiye'nin yıllardır beklediği müjdeyi vermek üzere
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

China Suarez, Icardi'yi terk etti! O mesajları görünce evden kaçmış

China Suarez, Icardi'yi terk etti! O mesajları görünce evden kaçmış
Kayıtlar tamamlandı: 1 milyon 655 bin lira için sıraya girdiler

1 milyon 655 bin lira için sıraya girdiler
Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti

Kendi baktığı hayvanlar, sonunu getirdi
Altında rüzgar tersine döndü

ABD'den gelen veri sonrası rüzgar tersine döndü
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü

Havalimanından emniyete böyle götürüldü
Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı

Beşiktaş yeni sezonun ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor

Bu sistem bize de gelsin! Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor