Beşiktaş, Fransız futbolcu Kassoum Ouattara'yı transfer etti
Beşiktaş, Monaco'dan 21 yaşındaki Fransız sol bek Kassoum Ouattara ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Beşiktaş, Fransız futbolcu Kassoum Ouattara'yı kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bek ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ouattara, geçen sezon Monaco ile tüm kulvarlarda 24 maçta forma giydi.
Kaynak: AA / Emre Doğan