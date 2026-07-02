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Beşiktaş, Fransız futbolcu Kassoum Ouattara'yı transfer etti

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Beşiktaş, Monaco'dan 21 yaşındaki Fransız sol bek Kassoum Ouattara ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Fransız futbolcu Kassoum Ouattara'yı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bek ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ouattara, geçen sezon Monaco ile tüm kulvarlarda 24 maçta forma giydi.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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