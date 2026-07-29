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Beşiktaş, Flamengo'nun deneyimli stoperi Leo Pereira için resmi teklif yaptı!

Beşiktaş, Flamengo'nun deneyimli stoperi Leo Pereira için resmi teklif yaptı!
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Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için Flamengo'nun deneyimli stoperi Leo Pereira için resmi teklif yaptı. Siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak için 10 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Leo Pereira'nın transferiyle defans hattını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, Flamengo'nun yanıtını bekliyor.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı ekip, uzun süredir gündeminde yer alan Flamengo'nun deneyimli stoperi Leo Pereira için resmi teklif yaptı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş yönetimi, 30 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak amacıyla Flamengo'ya 10 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Haberi duyuran Brezilyalı gazeteci Venê Casagrande, siyah-beyazlıların transfer için resmi girişimde bulunduğunu aktardı.

Savunmanın solunda görev yapabilen Leo Pereira'nın transferiyle defans hattını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ın, Flamengo'nun vereceği yanıtı beklediği ifade edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

Geride kalan sezonda Flamengo formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen Brezilyalı stoper, hem savunmadaki katkısı hem de oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor. Beşiktaş'ın transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği öğrenildi.

Mustafa Murat Erdem
Mustafa Murat Erdem
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