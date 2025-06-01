Beşiktaş Fibabanka Yarı Finale Hazırlanıyor

Beşiktaş Fibabanka Yarı Finale Hazırlanıyor
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Beşiktaş Fibabanka'nın başantrenörü Dusan Alimpijevic, Anadolu Efes ile oynayacakları yarı finalde en iyi şekilde hazırlanmaları gerektiğini ifade etti. Takım, çeyrek finalde Galatasaray'ı 107-85 yenerek bu başarıyı elde etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finaline yükselen ve Anadolu Efes'in rakibi olan Beşiktaş Fibabanka'da başantrenör Dusan Alimpijevic, en iyi şekilde hazırlanmak zorunda olduklarını söyledi.

Sırp başantrenör, play-off çeyrek finalinde Galatasaray'ı 107-85 yenerek seriyi 2-0 kazandıkları müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Alimpijevic, "Çok iyi bir iş ortaya koyduk. İlk olarak ligde normal sezonu ikinci sırada bitirdik. Yarı finale yükseldik ama şu an kutlama yapma zamanı değil çünkü biz küçük bir kulüp değiliz. Ev sahibi avantajına sahibiz. Yarı finale en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı basketbolcu Yiğit Arslan ise çok iyi bir çeyrek final serisi oynadıklarını vurgulayarak, "Konuştuğumuz şeyleri sahaya yansıtabildik. Önemli bir kulübü temsil ediyoruz. Anadolu Efes serisinde de neyi temsil ettiğimizin bilincinde olacağız. Saha avantajını da tribün desteğiyle kullanacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum ama kutlama yapacağımız bir şey yok. Önümüzde yarı final serisi var." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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