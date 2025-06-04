Beşiktaş Fibabanka, Dusan Alimpijevic ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Beşiktaş Fibabanka, Dusan Alimpijevic ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı. Kulüp, Alimpijevic ile önemli başarılar elde etmeyi hedefliyor.

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten "Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile yola devam" başlığıyla yapılan açıklamada, "Beşiktaş Fibabanka Takımımıza katıldığı günden bu yana camiamızın sevgisini kazanmış olan ve birlikte önemli başarılar kazanacağımıza inanmış olduğumuz başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Dusan Alimpijevic'e yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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