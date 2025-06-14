Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i Geçerek Finale Yükseldi

Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kerem Baki, Hüseyin Çelik

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 28, Needham 6, Berk İbrahim Uğurlu 2, Sleva 6, Terry 4, Morgan 8, Yiğit Arslan 17, Allman 7, Plavsic 4

Anadolu Efes : Thompson 2, Larkin 11, Erkan Yılmaz 8, Willis 5, Poirier 9, Nwora 2, Dozier 21, Ercan Osmani 2, Oturu 13, Doğuş Özdemiroğlu 2

1. Periyot: 21-17

Devre: 48-40

3. Periyot: 66-61

Beş faulle çıkan: 39.56 Sleva ( Beşiktaş )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 5. ve son maçında Beşiktaş Fibabanka, sahasında Anadolu Efes'i 82-75 mağlup etti ve seriyi 3-2 kazanarak finale yükseldi.

Siyah-beyazlı takım, Basketbol Süper Ligi'nde 8 yıl sonra ilk kez adını finale yazdırdı.

Beşiktaş, play-off final serisinde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin ev sahibi avantajıyla başlayacağı final serisinde 4 galibiyete ulaşacak ekip şampiyon olacak.

Karşılaşmanın başında skor üretmekte zorlanan Beşiktaş Fibabanka karşısında serbest atış çizgisi ve pota altından basketler bulan Anadolu Efes, 5. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 2-9. Dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle toparlanan siyah-beyazlılar, Sleva'nın sayılarıyla 8. dakikada öne geçti: 14-13. Kalan bölümde Morgan'ın kazandırdığı basketlerle farkı açan Beşiktaş, ilk periyodu 21-17 önde tamamladı.

İki takımın da karşılıklı skor ürettiği ikinci çeyreğin ilk 6 dakikası, Anadolu Efes'in 32-31 üstünlüğüyle geçildi. Üç sayı çizgisinin gerisinden art arda bulduğu basketlerle 9-0'lık seri yakalayan Beşiktaş Fibabanka, 18. dakikada skoru 40-32'ye getirdi. Kalan dakikalarda farkı koruyan ev sahibi ekip, soyunma odasına 48-40 üstün girdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Beşiktaş Fibabanka, Yiğit Arslan'ın 3 sayılık basketiyle 27. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 60-48. Çabuk toparlanarak hücumda kontrolü eline geçiren Anadolu Efes, farkı 5'e kadar indirdi ve son çeyreğe siyah-beyazlıların 66-61 üstünlüğüyle gidildi.

Dördüncü ve son çeyreğe Dozier'in sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, 32. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 66-65. Taraftarının desteğine arkasına alan ve Mathews ile üst üste kritik basketler bularak farkı açan Beşiktaş Fibabanka, sahadan 82-75 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.