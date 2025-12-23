Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 1 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek galibiyetle başladı. Beşiktaş'ın gollerini Vaclav Cerny attı, Fenerbahçe'nin tek golü ise Marco Asensio'dan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sol taraftan kullanılan korner sonrası savunmadan seken topa Bartuğ, ceza yayı gerisinden sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

55. dakikada Fenerbahçe kendi yarı sahasından çıkarken İsmail'in kaptırdığı top Orkun'da kaldı. Bu oyuncunun yay üzerinden vuruşunda kaleci Tarık, soluna gelen topu kornere çeldi.

56. dakikada Orkun'un sol taraftan sağ ayağıyla açtığı ortada altıpasta Emirhan'ın sağ çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda kaleci Tarık yakın köşeye gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada Szymanski'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

90+1. dakikada Rashica'nın pasında sağ tarafta topla buluşan Cerny'in rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Yiğit Efe Demir dk. 75), Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın (Haydar Karataş dk. 86), Kerem Aktürkoğlu (Alaettin Ekici dk. 89)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen, Mustafa Serkan Kök

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu (Gabriel Paulista dk. 85), David Jurasek (Rıdvan Yılmaz dk. 72), Salih Uçan (Ege Tıknaz dk. 85), Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Devrim Şahin (Kartal Yılmaz dk. 72), Tammy Abraham

Yedekler: Mert Günok, Emre Bilgin, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Ahmet Sami Bircan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Marco Asensio (dk. 43 pen.) (Fenerbahçe), Vaclav Cerny (dk. 33 ve 90+1) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Devrim Şahin, Tammy Abraham (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
