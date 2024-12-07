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Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 Yenerek Teknik Sorumlu Topraktepe ile İlk Galibiyetini Aldı

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 Yenerek Teknik Sorumlu Topraktepe ile İlk Galibiyetini Aldı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek, teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin yönetiminde 3. kez galibiyetle tanıştı.

Beşiktaş'ta teknik direktör değişimlerinin ardından geçtiğimiz sezondan bu yana 3. kez takımın emanet edildiği Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe'ye karşı 2. maçında ilk galibiyetini aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların 2023-2024 sezonunda teknik direktörler Rıza Çalımbay ile Fernando Santos ve bu sezon da Giovanni van Bronckhorst'la yol ayrımına gitmesiyle 3. kez vekaleten teknik direktörlük görevine getirilen Topraktepe, sarı-lacivertlilere karşı 2. maçında ilk galibiyetini elde etti.

48 yaşındaki antrenör, geçtiğimiz sezonun 34. haftasındaki Fenerbahçe maçında da teknik sorumluydu ve bu mücadeleyi ev sahibi sarı-lacivertliler, 2-1 kazanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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